ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الإسماعيلي وسقوط الاتحاد السكندري

يقدم “كورة 365” جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري بعد تعادل فريق الإسماعيلي ضد نظيره طلائع الجيش، وسقوط الاتحاد السكندري أمام سموحة في الجولة 23.

وتعادل فريق الإسماعيلي مع نظيره طلائع الجيش بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ستاد جهاز الرياضة ضمن الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وسجل هدف الإسماعيلي اللاعب إيريك تراوري في الدقيقة 62، فيما تعادل لفريق طلائع الجيش اللاعب جودوين تشيكا أوكوارا في الدقيقة 72.

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فيما خسر فريق الاتحاد من نظيره سموحة بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي سموحة حسام حسن في الدقيقة 34، ومحمد مكرونة الهدف الثاني في الدقيقة 86.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز برصيد 44 نقطة.

2- المصري 37

3- زد 36

4- الاتحاد السكندري 35.

5- سموحة 34.

6- الاهلي 33.

7- إنبي 32.

8- سيراميكا كليوباترا 31.

9- طلائع الجيش 29.

10- الجونة 28

11- مودرن فيوتشر 27.

12- الإسماعيلي 26.

13- الزمالك 24

14- البنك الاهلي 19

15- بلدية المحلة 19

16- فاركو 16

17- المقاولون العرب 15

18- الداخلية 11.