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هل سينتقل صلاح للدوري السعودي؟.. جيرارد يجيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أجاب لاعب الأسبق ومدرب الاتفاق الحالي، ستيفن جيرارد، عما إذا سينتقل محمد صلاح للدوري السعودي أم لا.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو للمدرب الإنجليزي وهو يتحدث في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء، في ضمن فعاليات معرض "FUTURES GREAT".

وفي مقطع الفيديو وجه لاعب مانشستر يونايتد الأسبق، ريو فرديناند، سؤال إلى المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين، عما إذا سينتقل صلاح إلى الدوري السعودي أو يبقى مع ليفربول، ليقاطعهما جيرارد وهو يضحك: "سيبقى".

وخلال الفترة الماضي تداولت الكثير من التقارير الصحفية التي تشير إلى رحيل النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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