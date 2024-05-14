هل سينتقل صلاح للدوري السعودي؟.. جيرارد يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أجاب لاعب ليفربول الأسبق ومدرب الاتفاق الحالي، ستيفن جيرارد، عما إذا سينتقل محمد صلاح للدوري السعودي أم لا.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو للمدرب الإنجليزي وهو يتحدث في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء، في الرياضة ضمن فعاليات معرض "FUTURES GREAT".

وفي مقطع الفيديو وجه لاعب مانشستر يونايتد الأسبق، ريو فرديناند، سؤال إلى المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين، عما إذا سينتقل صلاح إلى الدوري السعودي أو يبقى مع ليفربول، ليقاطعهما جيرارد وهو يضحك: "سيبقى".

وخلال الفترة الماضي تداولت الكثير من التقارير الصحفية التي تشير إلى رحيل النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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