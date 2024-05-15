فاندنبروك: الأهلي والزمالك الأقرب لحصد دوري الأبطال والكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سفين فاندنبروك مدرب فريق الوداد المغربي السابق وليرس البلجيكي الحالي، أن الكفة تميل إلى الأهلي والزمالك لحصد بطولتي إفريقيا هذا العام.

وقال فاندنبروك في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "مباراة الزمالك ونهضة بركان صعبة جدا على الرغم من أن الأبيض استطاع تقديم مباراة جيدة في لقاء الذهاب وخرج بنتيجة مرضية".

وتابع: "على الرغم من أن المباراة ستكون صعبة ومتكافئة بين الزمالك ونهضة بركان وستكون صعبة، ولكن الكفة تميل إلى الأبيض بسبب عامل الأرض والجماهير".

وزاد: "سيف الدين الجزيري هو أخطر لاعب في الزمالك، وهو الذي سيكون له تأثير كبير في المباراة وقد يحسمها".

وأتم: "مباراة الأهلي والترجي ستكون صعبة أيضا، ولكن الكفة تميل بشدة إلى الأهلي بالطبع هو صاحب الحظ الأوفر لحصد البطولة".