22 لاعبا في قائمة الاهلي لمباراة الترجي التونسي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يومي 18 و25 مايو الجاري.

وحسم الاهلي تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، فيما تأهل الترجي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد.

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واستقر كولر على 22 لاعبًا في رحلة الفريق المسافرة إلى تونس والتي جاءت كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

الدفاع: محمود متولي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، أكرم توفيق، كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، على معلول.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة،كريم نيدفيد، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو.

في الهجوم: محمود «كهربا»، وسام أبوعلي، أنتوني موديست.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.