"منافس الأبيض".. نهضة بركان يستعيد مدافعه قبل مواجهة الزمالك بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تلقى فريق نهضة بركان المغربي، دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بجاهزية مدافع الفريق عادل تاحيف، استعداداً لمواجهة الزمالك.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نهضة بركان، يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكشف موقع "LE360" المغربي، أن الجهاز الطبي لفريق نهضة بركان المغربي، يسابق الزمن لتجهيز مدافع الفريق عادل تاحيف، للتخلص من الإصابة التي لحقت مؤخراً.

وأشار الموقع، أن اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية، للتخلص من الإصابة التي لحقت به في مباراة الذهاب أمام الزمالك.

وأكد الموقع، أن تاحيف من المنتظر أن يكون ضمن قائمة نهضة بركان، لخوض مباراة العودة أمام الزمالك يوم الأحد المقبل.

وتمكن فريق نهضة بركان من تحقيق الفوز، على حساب نادي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم الأحد الماضي، على الملعب "البلدي ببركان".

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