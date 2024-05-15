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تعليق ساخر من كلوب على مشادته مع صلاح

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الشارقة - اميمة ياسر - سخر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ، من مشادته الكلامية مع النجم المصري محمد صلاح، والتي حدثت خلال مواجهة وست هام يونايتد، ضمن منافسات الممتاز.

وقال كلوب في مقابلة مع قناة "The Anfield Wrap" على عبر موقع يوتيوب: "شاهدت مقطع فيديو يتحدث فيه لاعبون سابقون وحاليون عني، من بينهم جيمس ميلنر وآدم لالانا وأرنولد وفان دايك وصلاح".

وأضاف قائلا: "ربما تم تصوير هذا الفيديو قبل ما حدث في مباراة وست هام، لقد قال صلاح أشياء إيجابية عني".

وكان محمد صلاح، قد دخل في مشادة كلامية مع مديره الفني الألماني، لحظة دخوله إلى أرضية ملعب المباراة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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