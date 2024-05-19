نجم تشيلسي يحقق رقمًا قياسيًا بعد هدفه الخيالي في مرمى بورنموث

ياسر رشاد - القاهرة - حقق مويسي كايسيدو، لاعب تشيلسي رقمًا قياسيًا، بعدما نجح في تسجيل هدفًا مميزًا خلال مواجهة فريقه أمام نظيره بورنموث، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف كايسيدو في الدقيقة 17 من عمر المباراة، بعدما وصلت له الكرة ليُسجلها من منتصف الملعب، بعد الخروج الخاطئ من الحارس.

وحسب ما كشفت عن شبكة "أوبتا" للأرقان والإحصائيات، فإن هدف نجم تشيلسي يعد الأبعد في الدوري الإنجليزي الممتاز بمسافة "50.5 ياردة"، وذلك منذ تسجيل قائد إيفرتون السابق، واين روني، هدفا أمام وست هام يونايتد في نوفمبر2017، من مسافة 57.7 ياردة.

وكان كايسيدو قد انتقل لصفوف تشيلسي، خلال الصيف الماضي، قادما من صفوف برايتون، في صفقة قياسية للنادي اللندني، قالت تقارير صحفية إن قيمتها بلغت 115 مليون جنيه إسترليني.