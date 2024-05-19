الاتحاد السكندري يهنئ الزمالك بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بيان تهنئة لمجلس ادارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بمناسبة فوز الزمالك ببطولة الكونفيدرالية

وقال البيان خالص التهاني القلبية من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى لنادى الزمالك و جماهيره و مجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب بمناسبة الفوز ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية فى إنجاز كبيرة للنادي العريق و الكرة المصرية بصفة عامة

وشهد إستاد القاهره احتفالات أسطورية بلاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد التتويج بلقب كأس الكونفدرالية بعد التغلب على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف احرزه أحمد حمدى فى الدقيقه ٢٣ من شوط المباراه الأول.

واحتفلت الجماهير مع اللاعبين باطلاق الألعاب الناريه والشماريخ وهتفت لهم واحدا واحدا وتوجه لاعبو الفريق نحو المدرجات يشاركون الجماهير الرقص والغناء فرحا باللقب الثانى بعد أن سبق أن فاز الزمالك بهذه الكأس فى موسم ٢٠١٩ عندما تغلب أيضا على نهضة بركان بركلات الجزاء الترجيحيه.