احتفالات أسطورية بلاعبى الزمالك فى إستاد القاهره

ياسر رشاد - القاهرة - شهد إستاد القاهره احتفالات أسطورية بلاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد التتويج بلقب كأس الكونفدرالية بعد التغلب على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف احرزه أحمد حمدى فى الدقيقه ٢٣ من شوط المباراه الأول.

واحتفلت الجماهير مع اللاعبين باطلاق الألعاب الناريه والشماريخ وهتفت لهم واحدا واحدا وتوجه لاعبو الفريق نحو المدرجات يشاركون الجماهير الرقص والغناء فرحا باللقب الثانى بعد أن سبق أن فاز الزمالك بهذه الكأس فى موسم ٢٠١٩ عندما تغلب أيضا على نهضة بركان بركلات الجزاء الترجيحيه.

ولعب جمهور الزمالك دورا كبيرا فى فوز الفريق حيث شهدت المدرجات حضور أكثر من ٦٠ ألف مشجع.

ولعب الزمالك بتشكيل ضم كلاً من:حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ويوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.