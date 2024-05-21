الترجي يوجه رسالة هامة لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر نادي الترجي الرياضي التونسي بياناً رسمياً عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” موجهاً رسالة لجماهير التي تستعد لحضور مباراة الفريق امام الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الترجي قد تعادل امام الأهلي في مباراة الإياب التي أقيمت بملعب حمادي العقربي في رادس سلبياً ليتأجل الحسم لمبارارة الإياب المقرر لها مساء بعد غدٍ السبت في ستاد القاهرة الدولي.

وطالب الترجي خلال بيانه جماهيره بضرور الإلتزام بالقوانين المعمول بها في مصر والظهور بصورة مميزة تساهم في خروج المباراة بمظهر جيد.

وأكد الترجي أن جماهيره لعبت طوال مشوار الفريق بالبطولة دوراً مهماً في دعم الفريق بعدما ظهرت بصورة حضارية نالت غحترام الجميع داخل وخارج تونس.