شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الجواد: أحمد حجازى خارج معسكر المنتخب بسبب إصابة فى الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر برنامج "الهدف" على قناة أون تايم سبورت 2، أن أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة والفراعنة، خارج معسكر المنتخب المقبل والمقرر انطلاقه يوم 28 مايو الجاري.

وقال عبد الجواد: "أحمد حجازي خارج معسكر منتخب مصر القادم، بسبب إصابة في الركبة، ويوجد تواصل مع الجهاز الطبي لاتحاد جدة لمتابعة الإصابة أولا بأول، ومعرفة موقف اللاعب ولكن حتى الآن الإصابة تحول دون وجود اللاعب مع المنتخب".

وتلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتحديد مواعيد مباريات منتخب مصر في شهر يونيو، حيث يستضيف منتخب بوركينا فاسو 6 يونيو بالقاهرة، فى إطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بينما يواجه منتخب مصر منتخب غينيا بيساو يوم 10 يونيو بملعب الأخير.

وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.