شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22-5-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22-5-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتي على رأسها كشف مصدر بنادي بيراميدز،عن استحقاق النادي الحصول على إجمالي 4 ملايين جنيه، من نظيره نادي الزمالك، بعد التتويج بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي.

إيهاب جلال يستعين بسيراميكا لاستكشاف البنك الأهلى قبل مواجهة الأحد

استعان إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، بفريق سيراميكا لاستكشاف نقاط القوة والضعف في فريق البنك الأهلى، قبل المواجهة المقرر لها الاحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة دورى nile.

بيراميدز يطالب الزمالك بـ 4 ملايين جنيه بعد التتويج بالكونفدرالية

كشف مصدر بنادي بيراميدز،عن استحقاق النادي الحصول على إجمالي 4 ملايين جنيه، من نظيره نادي الزمالك، بعد التتويج بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي.

على معلول يفاضل بين ألمانيا وقطر لإجراء برنامجه التأهيلى بعد جراجة أكيلس

يفاضل علي معلول لاعب الأهلي بين ألمانيا وقطر لإجراء عملية التأهيل بعد الإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس وإجراء عملية جراحية خلال اليومين الماضيين.

كهربا: شخصية الأهلى تظهر فى المباريات الكبرى.. والجميع على قدر المسؤولية

قال محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة الترجي التونسي التي تقام يوم السبت المقبل في إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

اتحاد الكرة يستقر على تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز بكأس مصر

يدرس اتحاد الكرة في الساعات الراهنة تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز ببطولة كأس مصر، والمقرر لها نهاية الشهر الجاري، بسب تضاربها مع موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني.

5 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالدورى.. تعرف عليهم

يغيب 5 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الخميس على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

لاعبو الأهلى يتعاهدون على حصد بطولة أفريقيا وإهدائها لعلي معلول

عقد لاعبو الأهلي جلسات فيما بينهم من أجل تحفيز أنفسهم للفوز على الترجي التونسي في المباراة التي تجمعهما مساء السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق لقب الأميرة السمراء للمرة الثانية عشر في تاريخ ناديهم.

منتخب مصر لليوم السابع: القائمة المسربة للمعسكر المقبل غير حقيقية

نفى مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر حقيقة القائمة المسربة للمنتخب والتي تضم قرابة 60 لاعبا، للمعسكر المقبل الذى يشهد خوض مباراتين مرتقبتين بتصفيات المونديال أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

حرس الحدود يهزم الترسانة 3 - 2 ويعتلى صدارة دورة الترقى

نجح حرس الحدود في تحقيق الفوز على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد حسن الشاذلى بميت عقبة في الجولة الأولى من دورة الترقى المؤهلة لدورى الأضواء .

أحمد حمدى لاعب الزمالك يطير لألمانيا خلال ساعات لإجراء جراحة الصليبى

أنهى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب إجراءات سفر أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، الى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى.

روى أجواش لليوم السابع: أرحب بالحلول الودية مع الزمالك للحصول على مستحقاتى

أكد البرتغالى روى أجواش المدرب المساعد الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى جهاز فيريرا أنه يرحب بالحلول الودية مع مسئولى القلعة البيضاء للحصول على مستحقاته والتى بسببها تعرض النادى الأبيض لإيقاف القيد.

الزمالك يتواصل مع الكاف للحصول على مكافأة الكونفدرالية

يتواصل مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب مع نظرائهم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" للحصول على مكافأة التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي توج بها الفريق على حساب نهضة بركان المغربى.