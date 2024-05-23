بوتشيتينو يرحل عن تدريب تشيلسي الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نادي تشيلسي الإنجليزي أمس عن رحيل مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بعد أقل من 11 شهرا على توليه المنصب.

وأوضح تشيلسي أن قراره جاء بالتراضي بين الطرفين بعدما أنهى الفريق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السادس.

وجاء قرار إقالة بوتشيتينو (52 عاما) بعد مراجعة داخلية شاملة لمحصلة موسم 2023- 2024، تحت إشراف المديرين الرياضيين المشاركين وينستانلي ولورنس ستيوارت.

وقضى بوتشيتينو موسم واحد في تدريب تشيلسي لكن مسيرته لم يحالفها النجاح، حيث فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكنه سيشارك في دوري المؤتمر الأوروبي.

وبجانب إنهاء الدوري الإنجليزي في المركز السادس، خسر تشيلسي نهائي كأس رابطة المحترفين وخرج من المربع الذهبي لكأس الاتحاد.

وتولى بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي سابقا، المسؤولية في ستامفورد بريدج في نهاية الموسم الماضي بعد إقالة المدرب الألماني توماس توخيل ثم جراهام بوتر في العام الأول لاستحواذ الملياردير الأمريكي تود بولي ومجموعة «كليرليك كابيتال» على النادي.

وعقب انتقال ملكية تشيلسي، أنفق الملاك الجدد أكثر من مليار دولار على تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة لكن ذلك لم يترجم إلى نجاح على أرض الواقع.

وتوج بوتشيتينو بلقب الدوري الفرنسي مع سان جيرمان لكنه عجز عن تحقيق أي لقب مع الأندية الإنجليزية الثلاثة التي أشرف على تدريبها، تشيلسي وتوتنهام وساوثهامبتون.