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بوتشيتينو يرحل عن تدريب تشيلسي الإنجليزي

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشف نادي تشيلسي الإنجليزي أمس عن رحيل مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بعد أقل من 11 شهرا على توليه المنصب.

وأوضح تشيلسي أن قراره جاء بالتراضي بين الطرفين بعدما أنهى الفريق موسم الممتاز في المركز السادس.

وجاء قرار إقالة بوتشيتينو (52 عاما) بعد مراجعة داخلية شاملة لمحصلة موسم 2023- 2024، تحت إشراف المديرين الرياضيين المشاركين وينستانلي ولورنس ستيوارت.

وقضى بوتشيتينو موسم واحد في تدريب تشيلسي لكن مسيرته لم يحالفها النجاح، حيث فشل الفريق في التأهل إلى ، لكنه سيشارك في دوري المؤتمر الأوروبي.

وبجانب إنهاء الدوري الإنجليزي في المركز السادس، خسر تشيلسي نهائي كأس رابطة المحترفين وخرج من المربع الذهبي لكأس الاتحاد.

وتولى بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي سابقا، المسؤولية في ستامفورد بريدج في نهاية الموسم الماضي بعد إقالة المدرب الألماني توماس توخيل ثم جراهام بوتر في العام الأول لاستحواذ الملياردير الأمريكي تود بولي ومجموعة «كليرليك كابيتال» على النادي.

وعقب انتقال ملكية تشيلسي، أنفق الملاك الجدد أكثر من مليار دولار على تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة لكن ذلك لم يترجم إلى نجاح على أرض الواقع.

وتوج بوتشيتينو بلقب الدوري الفرنسي مع سان جيرمان لكنه عجز عن تحقيق أي لقب مع الأندية الإنجليزية الثلاثة التي أشرف على تدريبها، تشيلسي وتوتنهام وساوثهامبتون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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