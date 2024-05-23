تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة فيوتشر في الدوري

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على تشكيل فريقه لمباراة فيوتشر في مسابقة الدوري المصري، المقرر لها مساء اليوم الخميس.

وسيلاقي الزمالك نظيره فيوتشر مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على ستاد المقاولون العرب.

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تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة فيوتشر

في حراسة المرمى : محمد عواد .

في خط الدفاع : عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، ياسر حمد.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، سيف جعفر، أحمد زيزو، مصطفى شلبي.

في خط الهجوم : ناصر ماهر، سيف الجزيري.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة لـ أمين عمر حكم ساحة، وحكم مساعد أول محمود أبو الرجال، وحكم مساعد ثان أحمد حسام طه، حكم رابع صبحي العمراوي، حكم فار أحمد الغندور، حكم فار مساعد وليد عبد الرازق.

وشهدت قائمة الزمالك العديد من الغيابات وهم:”محمود شيكابالا، محمود علاء، أحمد فتوح، أحمد حمدي، محمد شحاتة، الونش، عبد الشافي، مصطفى الزناري، زياد كمال، مهاب ياسر، موتيابا”.

ويتواجد فريق فيوتشر في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.