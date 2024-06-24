موعد مباراة الاتحاد السكندري وفاركو بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الاتحاد السكندرى ضيفا ثقيلا على نظيره فاركو، على ملعب” استاد الجيش ببرج العرب”، في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وفاركو

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الاتحاد السكندري وفاركو في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري المصري

يأتي الاتحاد السكندري في المركز التاسع برصيد 36 نقطة، حصدها من خلال اللعب في 26 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 9 مباريات، فيما خسر في 8 مباريات، بينما يقع فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، حيث خاض حتى الآن 26 مباراة، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 10 مباريات، وخسر في 12 مباراة.

جدير بالذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين كانت قد انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الاتحاد.

يدير اللقاء تحكيميًا، محمود وفا حكمًا للساحة، ويعاونه كلًا من أسامة السيد وأحمد بكر، محمد العتباني حكمًا رابعًا، ومصطفى السعدي حكمًا للفيديو، ويعاونه أحمد حمدي.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة فاركو

وضمت قائمة الاتحاد السكندري كلا من المهدي سليمان، عمر صلاح، سيف تقا، اسلام أبو سليمة، الحبيب حسن، هشام صلاح، مورو ساليفو، كريم الديب، عمر الوحش، شريف رضا، أحمد عيد، عبد الغني محمد، خالد الغندور، عمرو صالح، مازن أشرف، عموري، بنجامين بواتينج، أحمد غنيم مابولولو.