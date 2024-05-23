ياسين البحيري يشكر الزمالك ويؤكد: كرة القدم مجرد لعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب خط وسط فريق نهضة بركان، ياسين البحيري، عن لقطته التي انتشرت، وكان فيها ينقذ لاعب الزمالك دونجا من السقوط على رأسه.

وقال البحيري في تصريحات لموقع "المنتخب" المغربية: "تفاجأت للصدى الذي حققه موقفي مع لاعب الزمالك، وكان رد فعلي عفوي بعد أن رأيت بأن اللاعب سيسقط أرضا وقد يتعرض للأذى لا قدر الله".

وأضاف: "قمت بذلك لأننا نمارس كرة القدم وعلينا أن نتشبع بالروح الرياضية، تلقيت الآلاف من التعليقات تشكرني وتهنئني على ما قمت به وتفاجأت كيف أن حركة بسيطة خلقت كل هذه الضجة".

وواصل: "أود أن أقدم خالص شكري وامتناني لكل الذين هنأوني وما فعلته في حق اللاعب دونجا هو واجب إنساني أولا، ويجب علينا كلاعبين أن نتشبت بقيم الأخلاق والإنسانية، وكرة القدم مجرد لعبة".

وعن خطاب شكر الزمالك، أتم: "تفاجأت بهذا البلاغ صراحة وأود أن أشكر إدارة الزمالك على هذا البيان، وما قمت به هو من واجب الإنسانية وما يمليه الضمير".

وفاز الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان يوم الأحد الماضي.

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