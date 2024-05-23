مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة الترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت قائمة الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له السبت المقبل مفاجأة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وشهدت قائمة الأهلي عودة الثنائي أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر بعد غيابهما عن المباريات الماضية، بينما استبعد السويسري مارسيل كولر، اللاعب كريم الدبيس، البديل الأول في الجبهة اليسرى للنجم للتونسي علي معلول.

ويفقد الأهلي خدمات علي معلول في المباراة بسبب الإصابة في وتر أكيلس، وكانت تشير التقارير لاعتماد كولر على الشاب الصاعد كريم الدبيس، إلا أن المدرب قرر استبعاده من لقاء الإياب بالقاهرة.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة.

الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبوعلي - موديست.

موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة

ستنطلق مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 6:00 بتوقيت تونس.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناتي قناة تايم سبورتس الأرضية وشبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتحديدا عبر beIN Sports HD 6.