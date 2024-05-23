أوسمين يصدم أندية السعودية بقرار حاسم  

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم على أن فيكتور أوسمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي رفض عروضًا ضخمة من السعودية للانتقال إليهم في الميركاتو الصيفي القادم.

وحسب شبكة “تيم تاك”: “أوسمين رفض عروضًا ضخمة للانتقال إلى الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي القادم؛ وذلك لرغبته في الاستمرار بأوروبا”.

وأضافت: “أوسمين لن يشارك الموسم المقبل مع نابولي في بطولات أوروبا، لذلك قرر اللاعب الانتقال إلى أحد الأندية الأخرى خاصة في ظل امتلاكه العديد من العروض الأوربية لأندية كبيرة”.

ويُعد أوسمين أحد أبرز المهاجمين في أوروبا الفترة الأخيرة، حيث ساهم بفضل أهدافه الحاسمة في تتويج نابولي بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

ويمتلك أوسمين عدة عروض منها الهلال السعودي وباريس سان جيرمان الفرنسي اللذان يرغبان في ضم اللاعب، كما يوجد رغبة كبيرة من نادي تشيلسي الإنجليزي لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكان أوسيمن قد شارك مع منتخب بلاده في نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخير، إلا أنه خسر اللقب من كوت ديفوار.