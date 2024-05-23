الامارات | كيف تحضر نهائي العين ويوكوهاما من داخل الملعب رغم نفاد التذاكر؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع اقتراب موعد المواجهة المصيرية لفريق العين في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام ضيفه يوكوهاما الياباني المقررة مساء السبت ونفاد التذاكر في الموقع الرسمي المخصص لبيعها إلا أنه ما تزال هناك طريقة لحضور اللقاء من داخل الملعب.

وأشار مصدر لـ"الإمارات اليوم" إلى أنه جرى فتح نافذة جديدة للحصول على عضوية "عيناوية" التي تتيح لحاملها حضور جميع مباريات الفريق في استاد هزاع بن زايد بما فيها مباراة النهائي الآسيوي، وأن قيمة العضوية تبلغ 800 درهم اماراتي، وهي متوفرة حالياً في موقع "بلاتنيوم ليست".

وتنطلق المباراة في الساعة 08:00 من مساء يوم السبت، ويكفي العين الانتصار بفارق هدفين ليتوج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2003.