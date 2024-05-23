شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضغط ومودرن فيوتشر يحافظ على التعادل السلبى بعد 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبى على مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر المقامة بينهما حالياً على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز)،بعد مرور 30 دقيقة.

شهدت أول 15 دقيقة من مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر هدوء بين الفريقين وانحصر فيها معظم اللعب في وسط الملعب، وسط محاولات من الفارس الأبيض للسيطرة والاستحواذ لانتزاع المبادرة الهجومية.

هدد الزمالك مرمى مودرن فيوتشر في الدقيقة 23 بعد انطلاقة من الجبهة اليسرى ولكنه سدد الكرة بسهولة ليتصدى لها محمود حمدى حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر،ويبدأ هجمة مرتدة لفريقه.

تشكيل الزمالك أمام مودرن فيوتشر

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

تشكيل مودرن فيوتشر أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع.

هجوم: أحمد عاطف.

ترتيب الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري

ويحتل نادي الزمالك المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 9 في جدول مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.



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