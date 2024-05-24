"قمة اليد والدوري المصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الجمعة 24 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف الدوريات والمسابقات حول العالم، أبرزها إقامة مباراة ببطولة الدوري الإيطالي، قمة اليد المصرية.

كما تشهد منافسات الدوري المصري إقامة مباراتين، في إطار منافسات الجولة ال 25 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

إنبي ضد سيراميكا كليوباترا.. "أون تايم سبورتس 2".. 7 مساءً.

فاركو ضد سموحة.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

الدوري الإيطالي

جنوى ضد بولونيا.. "أبو ظبي الرياضية 1".. 9.45 دقيقة مساءً.

دوري المحترفين المصري لكرة اليد

الأهلي ضد الزمالك.. "أون تايم سبورتس 1".. 6 مساءً.