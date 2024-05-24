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"قمة اليد والدوري المصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الجمعة 24 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف الدوريات والمسابقات حول العالم، أبرزها إقامة مباراة ببطولة ، قمة اليد المصرية.

كما تشهد منافسات إقامة مباراتين، في إطار منافسات الجولة ال 25 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

إنبي ضد سيراميكا كليوباترا.. "أون تايم سبورتس 2".. 7 مساءً.

فاركو ضد سموحة.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

الدوري الإيطالي

جنوى ضد بولونيا.. "أبو ظبي 1".. 9.45 دقيقة مساءً.

دوري المحترفين المصري لكرة اليد

الأهلي ضد الزمالك.. "أون تايم سبورتس 1".. 6 مساءً.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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