تشابي ألونسو مدربًا لـ ريال مدريد موسم 2025

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع الإسباني تشابي ألونسو مدرب فريق باير ليفركوزن، خلفًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكانت قد أكدت التقارير أن ألونسو رفض تدريب ليفربول بعد رحيل يورجن كلوب، وأيضًا رفض تدريب بايرن ميونخ، وقرر البقاء مع باير ليفركوزن الألماني، مع خطة مستقبلية منه لقيادة ريال مدريد في 2025.

ووفقًا لـ صحيفة ريليفو، قالت:” بعد خسارة تشابي ألونسو للدوري الأوروبي، أمام أتالانتا، سيرحل بالتأكيد إلى ليفربول موسم 2025″.

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وتابعت الصحيفة:” أيضًا من الممكن إن لم يستطع كارلو أنشيلوتي تقديم مستوى جيد مع الفريق الموسم القادم، سيقيله ريال مدريد ويعين ألونسو”.

واختتمت الصحيفة في تقريرها:” بينما إذا حقق أنشيلوتي المخضرم الإيطالي، مزيد من الإنجازات رفقة ريال مدريد، سيتيعن على تشابي ألونسو الانتظار حتى ينتنهى عقد كارلو “.