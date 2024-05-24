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تشابي ألونسو مدربًا لـ ريال مدريد موسم 2025

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تشابي ألونسو - باير ليفركوزن

تشابي ألونسو - باير ليفركوزن

كشفت تقارير صحفية، أن نادي يخطط للتعاقد مع الإسباني تشابي ألونسو مدرب فريق باير ليفركوزن، خلفًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكانت قد أكدت التقارير أن ألونسو رفض تدريب بعد رحيل يورجن كلوب، وأيضًا رفض تدريب بايرن ميونخ، وقرر البقاء مع باير ليفركوزن الألماني، مع خطة مستقبلية منه لقيادة ريال مدريد في 2025.

ووفقًا لـ صحيفة ريليفو، قالت:” بعد خسارة تشابي ألونسو للدوري الأوروبي، أمام أتالانتا، سيرحل بالتأكيد إلى ليفربول موسم 2025″.

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وتابعت الصحيفة:” أيضًا من الممكن إن لم يستطع كارلو أنشيلوتي تقديم مستوى جيد مع الفريق الموسم القادم، سيقيله ريال مدريد ويعين ألونسو”.

واختتمت الصحيفة في تقريرها:” بينما إذا حقق أنشيلوتي المخضرم الإيطالي، مزيد من الإنجازات رفقة ريال مدريد، سيتيعن على تشابي ألونسو الانتظار حتى ينتنهى عقد كارلو “.

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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