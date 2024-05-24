سلوت يطيح بلاعب ليفربول

كشفت تقارير صحفية، عن أول اللاعبين الراحلين عن صفوف ليفربول في الموسم الجديد، بعد تولي الهولندي آرني سلوت تدريب الريدز، خلفًا لـ كلوب.

وكان قد أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميًا،، تعيين الهولندي آرني سلوت كمدير فني للفريق، بعد رحيل الألماني يورجن كلوب، بعد 9 سنوات

ووفقًا لـ صحيفة “ذا صن” البريطانية، سلوت قرر أن يطيح بحارس مرمى ليفربول كويمين كيليهر من صفوف الريدز.

وتابعت الصحيفة أن سلوت يريد التعاقد مع حارس مرمى فريق فينورد، جاستن بيلو.

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وواصلت الصحيفة ان بيلو لعب تحت قيادو سلوت عندما كان يتولى الهولندي تدريب فينوود.

وأختتمت الصحيفة، كان كيليهر قد لعب خلال فترة إصابة أليسون بيكر حارس ليفربول الأساسي، ويريد اللاعب الحصول على ضمان مكان في التشكيل الأساسي للريدز وإلا سيرحل في موسم الانتقالات الصيفية القادمة.