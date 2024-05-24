عمرو انور يحذر الأهلي: نتيجة الذهاب خادعة.. الترجي فريق متمرس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمرو انور نجم النادي الأهلي السابق، ان التعادل السلبي أمام الترجي الذي حققه المارد الأحمر في رادس بمباراة ذهاب دوري أبطال أفريقيا، سلاح ذو حدين .

وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيا دون أهداف في رادس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويلتقي المارد الأحمر أمام الترجي غدا السبت في الإياب على ستاد القاهرة الدولي.

أشار نجم الأهلي السابق إلى أن الأهلي قادر على تحقيق الانتصار و التتويج باللقب ولكن بشرط الجدية والضغط العالي من اول دقيقة.

وواصل انور: على الأهلي الحذر، الترجي استطاع تحقيق الانتصار على صن داونز في جنوب افريقيا، لابد من استغلال عاملي الأرض و الجمهور و فرض الضغط العالي على ابطال تونس منذ بداية اللقاء.

وأتم عمرو انور تصريحاته: اثق في لاعبي الأهلي، قادرون على تحقيق الانتصار، يمتلكون من الخبرات ما يؤهلهم بالعبور بالمباراة الى بر الأمان.