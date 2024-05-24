ليفاندوفسكي سعيد بأنباء اقتراب هانز فليك من تدريب برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن اقتراب المدرب هانز فليك من تولي مهمة القيادة الفنية لفريق برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة بعد إقالة المدرب تشافي هيرنانديز.

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة بشكل رسمي رحيل تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الأول عن منصبه بنهاية الموسم الكروي الحالي.

وأصدر النادي الكتالوني بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي أكد فيه عدم استمرار تشافي هيرنانديز في منصبه رغم قرار تمديد عقده قبل عدة أسابيع.

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن روبرت ليفاندوفسكي تدرب خلال مسيرته على يد 14 مدرب، إلا أن هانز فليك هو المدرب الذي شهد أفضل فترات تألق ليفا حيث يملك معه أعلى معدل تسجيل للأهداف.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن المهاجم البولندي الدولي نجح في 71 مباراة تحت قيادة هانز فليك بتسجيل 83 هدفًا بمعدل 1.10 هدف بالمباراة الواحدة وهو أعلى معدل بتاريخ مهاجم برشلونة الحالي.