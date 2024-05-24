الأهلي يتوج بلقب دوري المحترفين لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المحترفين عن الموسم الحالى، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة الثالثة بنتيجة 27 - 21.

ونجح فريق نادي الزمالك فى التقدم على نظيره الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، بنتيجة 9/10 في الشوط الأول من المباراة التى اقيمت بينهما حاليا على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ولكن لم يستكع الابيض الحفاظ على التقدم ليعود الاهلى ويقلب نتيجة اللقاء ويحسم اللقب.

وكان الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك حقق فوزًا مهمًا على نظيره الأهلي بنتيجة (29-25)، في الجولة الثانية من سلسلة لقاءات البلاي أوف لحسم بطل دوري المحترفين للموسم الحالي 2023 /2024.

بفوز الزمالك يعادل نتيجة لقاءات الدور النهائي بنتيجة (1-1)، ويلجأ الفريقان لمباراة فاصلة تقام اليوم الجمعة لحسم هوية بطل دوري المحترفين.



وكان الزمالك خسر مباراته الأولى أمام الأهلي بنتيجة (25-26)، قبل أن يعود ويحقق الفوز في مباراة اليوم ليتأجل حسم اللقب إلى مواجهة فاصلة تقام يوم الجمعة.

واستطاع الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة الأولى ببطولة دوري المحترفين لكرة اليد، بينما نجح الزمالك في الفوز على الأهلي في ثاني مواجهات نهائي دوري المحترفين، بنتيجة 29-25.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد استقر على أيام 17 و21 و24 موعدًا لمباريات “بلاي أوف” لنهائي دورى المحترفين للرجال للموسم المحلي 2023 2024 بين الأهلي والزمالك.