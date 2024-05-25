شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختتم استعداداته الليلة لمواجهة البنك الأهلى بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، استعداداته اليوم السبت لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها غدا الأحد، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة دورى nile.

ويضع إيهاب جلال خطة مباراة البنك الأهلى في مران اليوم لحسم النقاط الثلاثة وشرح كل نقاط القوة في فريق البنك الاهلى من أجل السيطرة عليها والتي يأتي في مقدمتها التحولات الهجومية التي يقوم بها التاجولى ياو أنور.