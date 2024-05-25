شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختتم استعداداته الليلة لمواجهة البنك الأهلى بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
ويضع إيهاب جلال خطة مباراة البنك الأهلى في مران اليوم لحسم النقاط الثلاثة وشرح كل نقاط القوة في فريق البنك الاهلى من أجل السيطرة عليها والتي يأتي في مقدمتها التحولات الهجومية التي يقوم بها التاجولى ياو أنور.
في سياق أخر، قدم أبو طالب العيسوي، نجم الإسماعيلى السابق، تقريرا مفصلا لمجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء نصر أبو الحسن، عن رحلته في كوت ديفوار.
ووصل أبو طالب العيسوي إلى الإسماعيلية خلال الساعات الماضية بعد رحلته الكشافية في كوت ديفوار لانتقاء اللاعبين الموهوبين في مختلف المراكز من أجل ضمهم للقلعة الصفراء.
وأبرم المجلس في وقت سابق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في اكتشاف المواهب بالقارة السمراء للبحث عن لاعبين بالطريقة الصحيحة لدعم كافة فرق النادى بعناصر متميزة.
وحضر أبو طالب العيسوي أثناء وجوده في كوت ديفوار دورة للأكاديميات شارك بها عدة أندية أفريقية وتابعها عدد من كشافي الأندية الأوروبية.
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