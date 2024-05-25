شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض ساحر الجبهة اليسري فى الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ"45" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم السبت سيد معوض، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده الـ45، حيث إنه من مواليد 25 مايو لعام 1979، ويعد سيد معوض أحد أهم اللاعبين فى مركز الظهير الأيسر بتاريخ الكرة المصرية فكان أساسيًا فى الإسماعيلى ثم الأهلى والمنتخب المصرى، وظل سنوات هو الذى يشغل هذا المركز طالما كان فى حالة بدنية وفنية جيدة تسمح له بأن يكون معوض الذي يعرفه الجميع، فقد تميز بالكرات العرضية وكان يوازن بين الدفاع والهجوم.

وبدأ معوض مسيرته الرياضية فى نادى الألومنيوم، ثم انتقل إلى الإسماعيلى، وحصل على بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر، ثم خرج للاحتراف بنادى طرابزون سبور التركى قبل الانضمام لصفوف الأهلى، فى صفقة أثارت غضب الإسماعيلاوية بعد رفض جماهير الدراويش التفريط فيه، وبعد الانتقال للأحمر، تألق وحقق الكثير من البطولات.



مع النادى الأهلى شارك سيد معوض فى كأس العالم للأندية 2008 و2012، كما توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا 3 مرات، وبطل السوبر الأفريقي 3 مرات، وشارك مع منتخب فى كأس العالم للقارات 2009 وتوج مع الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية عامى 2008 و 2010.



لعب معوض مع الأهلى 81 مباراة في الدوري تمكن خلالها من إحراز هدف وحيد، وخاض 53 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالقميص الأحمر أحرز خلالها هدفا وحيدا أيضًا .



وأعلن الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو 2014، بعد أن حقق الكثير من البطولات وعلى المستوى الدولي ارتدى سيد معوض قميص المنتخب في 61 مناسبة محرزًا هدفين، وكان أحد العناصر الأساسية في الجيل الذهبي للفراعنة.



وبعد مرور فترة من اعتزاله اختاره حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي كمدرب مساعد في الجهاز الفني الذي تولى المسئولية بعد رحيل الهولندي مارتن يول 2016، ليساهم في حصد المارد الاحمر لثلاثية تاريخية في الدوري وكأس مصر والسوبر ، كما تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا ثم حافظ على لقب الدوري قبل أن يقدم استقالته مع باقي الجهاز الفنى ثم تولى سيد معوض منصب مدرب فى جهاز منتخب مصر الذى كان يقوده البدرى أيضاً قبل رحيل الجهاز بالكامل.