موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد نادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه، عقب الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 1-0.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يفوز فيها الأهلي بلقب الأميرة السمراء خلال آخر 5 سنوات.

موعد مباراة الأهلي والألمونيوم

ويلاقي الأهلي نظيره الألومنيوم يوم الأربعاء المقبل 29 مايو 2024، في الدوري الثالثة لكأس مصر.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل.

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