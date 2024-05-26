شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم: ربنا كرمنا بأفريقيا عشان شوارع مصر كلها كانت حمرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر محمد عبد المنعم مدافع الأهلي عن سعادته بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخ النادي بالفوز على الترجي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لنهائي البطولة القارية.

وقال عبد المنعم، في تصريحات تليفزيونية: الحمد لله.. ربنا كرمنا بالفوز على الترجي.. كان صعب البطولة تبعد عن الأهلي بعد إقامة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة.

وأضاف: في الطريق من فندق الإقامة لاستاد القاهرة لخوض مباراة الترجي في إياب نهائي أفريقيا.. الشوارع كانت كلها حمراء.. البلد كانت تكتسي باللون الأحمر، لذا كان من الصعب خسارة البطولة.

وأوضح عبد المنعم أنه خاض مباراة الترجي بهدوء، وحاول مع لاعبي فريق الخروج باللقاء دون اهتزاز مرمى الفريق وهو ما حدث في النهاية.

وتوّج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة.

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من: أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.