شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: شهدت التتويج الثانى للأهلى فى أقل من موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عمر كمال عبد الواحد سعادته بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخ النادي.

وقال عمر كمال، في تصريحات تليفزيونية: "لم أكمل موسمي الأول وتُوجت بلقبين كأس مصر منذ شهر واللقب الثاني عشر في دوري الأبطال".

وقال لاعب النادي الأهلي ردا على مصير مشاركته في السوبر أمام الزمالك: "جاهز للمشاركة في بطولة السوبر الأفريقي، وسعيد بتواجدي في كيان كبير مثل الأهلي".

وتوّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة.

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من: أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.