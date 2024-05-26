النصر يفتح العروض أمام تيليس وعينه على دياز ليفربول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات نادي النصر منفتحا على جميع الأصعدة لتسويق وانتقال ظهيره الأيسر الدولي البرازيلي أليكس تيليس المنتقل الموسم الماضي من مانشيستر يونايتد، حيث يمتد عقده الاحترافي حتى نهاية موسم 2025.

ويبحث نادي النصر عن العروض المناسبة للاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، إما ببيع عقد اللاعب كاملا أو إتاحة فرصة الانتقال بنظام الإعارة، ولاسيما بعد الأنباء التي ظهرت أخيرا بوجوب جلب عقود مجزية ماديا لتسويق اللاعبين الأجانب الذين لا ترغب الأندية في استمرارهم، وإلا فستتقلص ميزانية الدعم المخصصة لهم من البرنامج خلال الانتقالات إذا رحل هؤلاء اللاعبون عبر مخالصات تترتب عليها أعباء مالية.

وسيكون الإيفواريان سيكو فوفانا، لاعب الوسط المعار للاتفاق، وجيسلان كونان، الظهير الأيسر المعار للفيحاء، إضافة إلى البرازيلي أليكس تيليس الذين يبحث النصر عن رحيلهم بناء على تقارير فنية من قبل البرتغالي كاسترو الذي سيصدر بشكل نهائي بعد خوض الفريق نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال، فضلا عن عودة الحارس الكولومبي، ديفيد أوسبينا، إلى فريق أتلتيكو ناسيونال.

من ناحية ثانية كشف موقع «antena2» الكولومبي عن اهتمام النصر بالتعاقد مع جناح ليفربول، لويس دياز (27 سنة)، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إما بفك عقده الاحترافي الذي يمتد إلى 2027 أو انتقاله على سبيل الإعارة.