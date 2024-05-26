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بالدموع.. توني كروس يودع لاعبي ريال مدريد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعادل مع نظيره بيتيس سلبيا في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن الجولة 38 من .

وشهدت الأحداث التي أعقبت اللقاء وداع لاعبي ريال مدريد زميلهم تونس كروس، بعد إعلانه الاعتزال بنهاية موسم 2023/24.

وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوني كروس وهو يحتضن ابنته ويبكي.

ويلاقي ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند يوم السبت 1 يونيو، في نهائي .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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