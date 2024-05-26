بالدموع.. توني كروس يودع لاعبي ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعادل ريال مدريد مع نظيره بيتيس سلبيا في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن الجولة 38 من الدوري الإسباني.

وشهدت الأحداث التي أعقبت اللقاء وداع لاعبي ريال مدريد زميلهم تونس كروس، بعد إعلانه الاعتزال بنهاية موسم 2023/24.

وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوني كروس وهو يحتضن ابنته ويبكي.

ويلاقي ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند يوم السبت 1 يونيو، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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