نجم جديد يرحل عن الاهلي بفرمان كولر

وافق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على رحيل عمرو السولية، لاعب الفريق الأول، خاصة بعد طلب اللاعب بالتجديد لموسمين.

وينتهي تعاقد السولية مع الاهلي بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقع لأي ناد آخر في حال لم يتم التجديد له.

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وعرض مسئولو النادي الاهلي على السولية التجديد لموسم إضافي، إلا أن اللاعب رفض وطلب التجديد لموسمين، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من السويسري مارسيل كولر ومسئولي الأحمر.

ووافق كولر على رحيل السولية، خاصة وأنه يمتلك أكثر من لاعب بديل في وسط الملعب، على رأسهم إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا أمس السبت، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد، ضمن مباريات الإياب لنهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الاهلي والترجي التونسي قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف، قبل أن يحقق الأحمر الفوز في الإياب بهدف دون رد، ويتوج بلقب البطولة للمرة الثانية عشر في تاريخه.