زميل كريستيانو رونالدو يقترب من الهلال السعودي

تسعى إدارة نادي الهلال السعودي، للتعاقد مع الجناح الأيسر البرتغلي رافائيل لياو، لاعب أي سي ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي 2024.

وينتهي عقد البرتغالي لياو، مع ميلان، في صيف 2028، وتبلغ قيمته التسويفية في الوقت الحالي 90 مليون يورو.

وبحسب بعض التقارير الصحفية، خلال الأيام الأخيرة، فأن نادي الهلال يخطط لدفع 175 مليون يورو، للظفر بخدمات الجناح البرتغالي”.

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وأضاف التقرير الصحفي أن الغرض من التعاقد مع الدولي البرتغالي، هو المنافسة على لقب بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستشهد مشاركة 32 فريقا.

واستطاع الهلال أن يحسم لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي بشكل رسمي قبل انتهاء منافسات المسابقة، حيث يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد93 نقطة.