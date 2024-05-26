ليكلير : الفوز بسباق موناكو حلم أصبح حقيقة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفرنسي شارل ليكلير سائق فريق فيراري عن سعادته الكبيرة بالفوز بسباق جائزة موناكو الكبرى للفورميلا وان مساء الاحد مؤكدا ان الفوز بالسباق جاء ليكون بمثابة الحلم الذي تحول إلى حقيقة بعد معاناة لسنوات .

وكان شارل ليكلير قد نجح في الفوز بجائزة موناكو الكبرى للفورميلا وان مساء الاحد بعد التفوق على منافسه الرئيسي أوسكار بياسترى صاحب المركز الثاني وكارلوس ساينز سائق فيراري صاحب المركز الثالث ليفوز ليكلير بأول سباق له في الموسم الحالي لبطولة العالم للفورميلا وان .

وعقب انتهاء السباق أكد شارل ليكلير ان الفوز جاء بعد معاناة شديدة لسنوات ظل الفوز بالسواق بمثابة حلم رغم انه دخل السباق اكثر من مرة في المركز الأول الا انه في كل مرة كان يتعرض لحادث يفقده فرصة الفوز باللقب .

وقال ليكلير الذي خرج من السباق وفي عينيه دموع الفرح بالفوز : السباق من الناحية الفنية كان صعبا لصعوبة حلبة موناكو و قوة المنافسين لكن قي نفس الوقت كان عصيبا من الناحية المعنوية والنفسية و تذكرت والدي اكثر من مرة خلال السباق ثم كان على التشبث بالمقدمة مع اللفات الأخيرة من السباق مع تسارع أوسكار بياستري .

واختتم شارل ليكلير تصريحاته مؤكدا ان الموسم الحالي للفورميلا وان سيكون صعبا وستحدث به العديد من المتغيرات في ظل التحسينات التي تدخلها كل الفرق على سيارتها