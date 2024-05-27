شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن إيقاف محمد حسن وتغريمه 250 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، إيقاف محمد حسن لاعب وسط الفريق لأجل غير مسمى وتغريمه 250 ألف جنيه؛ لما بدر منه أمام البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من دورى Nile.

تعادل فريق البنك الأهلي مع الإسماعيلي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بالدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 23 نقطة في المركز 14، بينما وصل رصيد الإسماعيلي إلى 27 نقطة في المركز الـ12.