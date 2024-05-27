شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 26 / 5 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 26 / 5 / 2024، 3 مباريات، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري المصري، جمعت البنك الأهلي مع الإسماعيلي والمصري مع مودرن فيوتشر وطلائع الجيش مع بلدية المحلة.

وجدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد كالتالي:



هدافي الدوري

الإسماعيلي يخطف تعادلا مع البنك الأهلي فى الوقت القاتل

تعادل فريق البنك الأهلي مع الإسماعيلي بهدفين لكل فريق فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بالدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 23 نقطة فى المركز 14، بينما وصل رصيد الإسماعيلي إلى 27 نقطة فى المركز الـ12.

طلائع الجيش يهزم بلدية المحلة فى الوقت القاتل ويقفز للمركز التاسع بالدورى

حقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرا على نظيره بلدية المحلة، بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأحد، على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بالدورى المصرى.

جاء الهدف في الوقت المحتسب بدل من الضائع من زمن اللقاء، بعد تسديدة قوية من إسلام محارب من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بمدافع بلدية المحلة فأكملها بول جوليوس بتسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات سكنت يمين المرمى.

بهذه النتيجة يحتل الطلائع المركز التاسع في جدول الدورى برصيد 33 نقطة، بينما يقبع البلدية في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة.

المصرى البورسعيدى يتعادل مع فيوتشر سلبيا فى مباراة متكافئة

تعادل المصرى البورسعيدى ومودرن فيوتشر 0 - 0 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الـ25 لدورى nile.



جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى ولم تسنح فرص على مرمى الفريقين بسبب التحفظ الدفاعى بين اللاعبين والخوف من الخسارة أدى لشوط متكافئ انتهى بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثانى أجرى المديرين الفنيين عدة تغييرات هجومية من أجل تغيير النتيجة دون جدوى، وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر في وجه ميدو جابر صانع ألعاب المصرى بعد إدعائه الإصابة داخل منطقة الجزاء.



بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصرى إلى 39 نقطة في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، بينما رفع مودرن فيوتشر رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع.