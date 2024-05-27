الأندية السعودية تربك حسابات ليفربول ومانشستر سيتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف موقع «OneFootBall» أن أندية الدوري السعودي لم تعد تبحث عن الأسماء العملاقة فحسب، من أجل دفع الأموال الكثيرة، نظير الظفر بخدماتها خلال ميركاتو الصيف المرتقب.

وقال «الدوري السعودي بدأ يتبع استراتيجية أكثر ذكاء ووضوحا في الوقت الراهن، الأندية هناك ترغب في الحصول على أسماء كبيرة، لكن من دون الحاجة إلى دفع الأموال الباهظة في كل مرة، لديهم المقومات التي تجعلهم قادرين على إحراج الأندية الأوروبية العملاقة في هذا الجانب».

وبات المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والبلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، من أول أهداف دوري روشن السعودي، وفق فلسفته الجديدة، والتي قد تضع عملاقي البريميرليغ في موقف محرج للغاية خلال الصيف المرتقب.

وأشار الموقع إلى أن الأندية السعودية لم تظهر حتى اللحظة اندفاعا مبالغا في سباق التعاقد مع محمد صلاح وكيفين دي بروين، ولا يبدو أنها ستواجه مشكلة حقيقية حال تأجلت فكرة الظفر بخدماتهما عامًا آخر.

وترغب الأندية السعودية في وضع المزيد من الضغط على ليفربول ومانشستر سيتي، خاصة مع تبقي عام وحيد فقط على عقد محمد صلاح وكيفين دي بروين، ما قد يمنح الدوري السعودي فرصة الحصول على خدماتهما بصورة مجانية بعد عام من الآن.

من ناحيته، يخشى الدوري الإنجليزي فقدان نجمين كبيرين بحجم صلاح ودي بروين في وقت واحد، بالنظر إلى ما قدمه اللاعبون من أداء مذهل وأرقام مدهشة طوال سنوات ماضية من المنافسة في البريميرليغ.

كيفين دي بروين ومنذ الوصول إلى مانشستر سيتي عام 2015، ساهم في حصد فريقه لقب الدوري الإنجليزي 6 مرات، مع الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه، أما محمد صلاح فقاد ليفربول طوال 7 أعوام إلى ألقاب عدة، أبرزها العودة إلى منصات التتويج في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال بعد غياب طويل.