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الامارات | الصاعدان الجديدان يظهران في «المحترفين» على ملاعب بديلة

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محمد فاضل - الفجيرة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيخوض فريقا العروبة ودبا الحصن الصاعدان لدوري المحترفين، مبارياتهما في الموسم المقبل لدوري أدنوك خارج الديار، لعدم جاهزية ملعبيهما، وخضوعهما للتطوير والصيانة.

بدوره، كشف رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، الدكتور محمد المطوع، أن قرار تحديد الملعب البديل الذي سيلعب فيه الفريق مبارياته بدوري أدنوك للمحترفين، سيتم اتخاذه بالتشاور مع مجلس الشارقة الرياضي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نتواصل حالياً مع مجلس الشارقة الرياضي بهذا الخصوص لإيجاد الحلول المناسبة، التي تخدم الفريق، وسيتم حسم ذلك الأمر في أسرع وقت».

من جانبه، حصل العروبة على موافقة نادي الفجيرة لخوض مبارياته على ملعبه الموسم المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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