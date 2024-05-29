الامارات | الصاعدان الجديدان يظهران في «المحترفين» على ملاعب بديلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيخوض فريقا العروبة ودبا الحصن الصاعدان لدوري المحترفين، مبارياتهما في الموسم المقبل لدوري أدنوك خارج الديار، لعدم جاهزية ملعبيهما، وخضوعهما للتطوير والصيانة.

بدوره، كشف رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، الدكتور محمد المطوع، أن قرار تحديد الملعب البديل الذي سيلعب فيه الفريق مبارياته بدوري أدنوك للمحترفين، سيتم اتخاذه بالتشاور مع مجلس الشارقة الرياضي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نتواصل حالياً مع مجلس الشارقة الرياضي بهذا الخصوص لإيجاد الحلول المناسبة، التي تخدم الفريق، وسيتم حسم ذلك الأمر في أسرع وقت».

من جانبه، حصل العروبة على موافقة نادي الفجيرة لخوض مبارياته على ملعبه الموسم المقبل.