شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 29-5-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 29-5-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها يسابق الجهاز الطبي للزمالك الزمن لتجهيز محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء، لمواجهة فريق سيراميكا المقرر لها يوم 14 يونيو.

الزمالك يجهز شيكابالا لمواجهة سيراميكا بالدورى

يسابق الجهاز الطبي للزمالك الزمن لتجهيز محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء لمواجهة فريق سيراميكا المقرر لها يوم 14 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة دورى nile، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولى التي يخوض خلالها منتخبنا الوطنى مواجهتين قويتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

الزمالك يعلن رسميا عن تعيين البرازيلى شوانكى فى القيادة الفنية للطائرة

أعلن نادى الزمالك عن تعيين البرازيلى كارلوس شوانكن على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة الطائرة للرجال استعدادا للموسم المحلى المقبل .

التأشيرة تحسم موعد سفر أحمد حمدى إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى

ينتظر أحمد حمدى لاعب وسط الزمالك الحصول على التأشيرة لإنهاء إجراء السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى، الذى تعرض له في مباراة نهضة بركان المغربى في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تفاصيل رسالة مدرب الزمالك لدونجا وعمر جابر بعد استبعادهما من قائمة المنتخب

تواصل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بعمر جابر ونبيل عماد الشهير بـ"دونجا" ثنائى القلعة البيضاء لدعمهما بعد استبعادهما من قائمة المنتخب الوطنى الذى يستعد لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

الزمالك يعلن تعيين بدر حامد رئيساً لقطاع الناشئين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تعيين بدر حامد رئيساً لقطاعات الناشئين لكرة القدم بالنادي في الفترة الحالية.

الزمالك يكشف حيثيات الحكم فى قضية خالد بوطيب.. مستندات

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك حيثيات حكم قضية خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والذي تم إيقاف قيد الفريق بسبب مستحقاته لمدة 3 فترات متتالية.

جوميز يعود من البرتغال السبت استعدادا لقيادة الزمالك بالدورى

يعود البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك من البرتغال يوم السبت المقبل، حيث تنتهى الإجازة التي منحها للفريق خلال فترة التوقف الدولى نظرا لارتباط المنتخب بمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

إبراهيما نداى أول الراحلين عن الزمالك فى الصيف

حسم مسئولو الزمالك ،مصير السنغالي إبراهيما نداى لاعب الفريق وأبلغوه، برحيله عن النادي خلال ميركاتو الصيف في ظل عدم قناعة المدير الفني بقدرات اللاعب.