شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الزمالك فتح الباب أمام عودة بن شرقي بشرط وزيزو مستمر مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي سيف زاهر عبر برنامج ملعب أون تايم، عن دخول المغربي أشرف بن شرقي، في الحسابات الفنية لنادي الزمالك استعدادا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال زاهر: "أشرف بن شرقي تلقى عرضاً من الزمالك ومن فريق آخر في الدوري، ولن يأتي إلى الدوري المصري إلا بتضحيات كبيرة لأن الزمالك وضع سقفاً للتعاقد، للحفاظ على غرفة الملابس، وزيزو مستمر مع الفريق".

وأضاف متحدثاً عن صفقات الأهلي: "بغداد بونجاح على رادار الأهلي، والسن ليس عائقا ولكن قيمة الصفقة هي ما ستحدد الأمر".

وواصل: "تحدثت مع لاعب كبير بالأهلي عن احتفالية النادي بالبطولة الثانية عشر بدوري أبطال أفريقيا، فقال لى إن الأهلي قد ينظم احتفالا أو لا يفكر في الموضوع ولكن اللاعبين أغلقوا الصفحة للتركيز على الدوري، بمجرد العودة من المنتخب عقب خوض تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال".