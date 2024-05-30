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سيف زاهر: الزمالك فتح الباب أمام عودة بن شرقي بشرط وزيزو مستمر مع الفريق

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القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي سيف زاهر عبر برنامج ملعب أون تايم، عن دخول المغربي أشرف بن شرقي، في الحسابات الفنية لنادي الزمالك استعدادا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال زاهر: "أشرف بن شرقي تلقى عرضاً من الزمالك ومن فريق آخر في الدوري، ولن يأتي إلى إلا بتضحيات كبيرة لأن الزمالك وضع سقفاً للتعاقد، للحفاظ على غرفة الملابس، وزيزو مستمر مع الفريق".

وأضاف متحدثاً عن صفقات الأهلي: "بغداد بونجاح على رادار الأهلي، والسن ليس عائقا ولكن قيمة الصفقة هي ما ستحدد الأمر".

وواصل: "تحدثت مع لاعب كبير بالأهلي عن احتفالية النادي بالبطولة الثانية عشر بدوري أبطال أفريقيا، فقال لى إن الأهلي قد ينظم احتفالا أو لا يفكر في الموضوع ولكن اللاعبين أغلقوا الصفحة للتركيز على الدوري، بمجرد العودة من المنتخب عقب خوض تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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