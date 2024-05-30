الامارات | جيسوس مدرب الهلال يتطلع للثلاثية المحلية في السعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل جورجي جيسوس مدرب الهلال في قيادة الفريق للتتويج بالثلاثية المحلية عنما يواجه النصر في نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم غدا الجمعة.

وأحرز الهلال لقب الدوري بدون خسارة طوال الموسم وفاز بكأس السوبر السعودية، بينما ودع دوري أبطال آسيا بعد الخسارة من العين الإماراتي في قبل النهائي.

وأبلغ جيسوس مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس «نلعب غدا للمنافسة على البطولة الثالثة هذا الموسم وهدفنا الفوز بها. هذه البطولة من أهم البطولات في العالم ونحن على استعداد لكافة الظروف. نحترم المنافس وسنلعب بأسلوبنا الذي يجعلنا نفوز».

وتفوق الهلال على النصر في الدوري، كما فاز عليه 2-1 في نهائي كأس السوبر المحلية التي شهدت طرد كريستيانو رونالدو هداف وقائد النصر.

وسيفتقد الهلال لاعبه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش للإصابة، ووصفه جيسوس بأنه «من اللاعبين المهمين» بالفريق.

وقال المدرب البرتغالي «وضعنا قبل بداية الموسم العديد من الأهداف التي نرغب بها وحققنا إنجازات لا يستطيع أي فريق تحقيقها».

ووجه جيسوس (69 عاما)، الذي فاز بجائزة أفضل مدرب في الدوري، رسالة للجماهير لدعم الفريق قائلا «رسالتي للجماهير كما هي للاعبين، المساعدة والمساندة في أرض الملعب. هم جزء منا ونحن نثق بهم. النهائي سينقل (تلفزيونيا) في دول كثيرة ونتمنى أن تليق المباراة بالكرة السعودية».