الإسماعيلي يعبر القناة ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الإسماعيلي فوزا صعبا على نظيره القناة بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

تقدم فريق القناة بالتسجيل عن طريق لاعبه حسين رجب في الدقيقة 24 ثم رد الاسماعيلي بهدف التعادل بعد 5 دقائق من تقدم القناة عن طريق خالد النبريص.

وظل التعادل قائما حتى لجأ الفريقان إلى أشواط إضافية إلى أن خطف مروان حمدي هدفا قاتلا للدراويش في الدقيقة 101 ويمنح الإسماعيلي بطاقة التأهل للدور التالي.

بهذه النتيجة ينتظر الإسماعيلي الفائز من مباراة سموحة ولافيينا لملاقاته في دور 16 ببطولة كأس مصر.

تعرف على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة القناة

حارس المرمى .. محمد فوزى

الدفاع .. حاتم سكر ، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار ، محمد بيومي.

الوسط .. محمد مخلوف ، عمر الساعى ، عبد الرحمن الدح.

الهجوم .. مروان حمدى ، خالد النبريصى، إيريك تراورى

البدلاء .. أحمد عادل ، محمد نصر ، حمدي النقاز ،عصام صبحي ، عماد حمدي ، باسم مرسي ، محمد عبد السميع ، بشار أشرف ، حسن صابر.

وعلى جانب آخر ، قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" اليوم الخميس الموافق 30 مايو الجاري قبول الاستئناف المقدم من النادي الإسماعيلي ضد اللاعب دييجو فرناندو وإلغاء قرار لجنة تسوية النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي كان يقضي بتغريم النادي مبلغ مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف دولار.