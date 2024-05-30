الخطيب يهنئ "سيدات السلة" بدوري السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - عبر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن تقديره وامتنانه للفريق الأول لكرة السلة «سيدات» وجهازه الفني والإداري والطبي، بعد الفوز ببطولة دوري السوبر مساء اليوم.

وأعرب الخطيب عن سعادته بالأداء المتميز والروح العالية للاعبات الفريق على مدار الموسم، ونجاحهن أيضًا في التتويج ببطولتي السوبر المحلي وكأس مصر.

وقال إن منظومة العمل بالكامل كانت على قدر ‏المسئولية وقدمت كل الجهد والعطاء من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات. كما هنأ الكابتن محمود الخطيب جماهير ‏الأهلي الداعمة لفرق النادي في كل المناسبات محليًّا وقاريًّا.

الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» توج بلقب بطولة دوري السوبر للمحترفات، عقب الفوز على سبورتنج، في ثالث مباريات النهائي ‏الذي أقيم بنظام ‏best of5‎‏.‏

واصل الفريق تفوقه في سلسلة النهائي، بعد أن قدم أداءً مميزًا وسيطر على مجريات اللعب، وتميزت لاعبات الفريق بالدفاع المنظم ‏والهجوم السريع والرميات المتقنة.‏

تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 19-12 ثم انتهت الفترة الثانية بتأخر الأهلي بنتيجة 31-28، وفي الفترة الثالثة تعادل الفريقان 45-45، وفي الفترة الرابعة عاد التعادل ليفرض نفسه في الثواني الأخيرة لتنتهي بنتيجة 66-66. ليحتكم الفريقان إلى شوط إضافي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 79-75.

وكان «سيدات سلة الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة الأولى على سبورتنج بنتيجة 83-68، وأكد تفوقه في المباراة الثانية بنتيجة 89-‏‏79، قبل أن يفوز في المواجهة الثالثة ويحسم اللقب لصالحه.‏

يذكر أن فريق سيدات السلة توج ببطولة كأس السوبر المصري، وكأس مصر، قبل أن يتوج بلقب دوري السوبر ‏للمحترفات.‏