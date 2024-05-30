شبانة يفتح النار على اتحاد الكرة بعد صدور الحكم في قضية الشيبي والشحات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اليوم تم تدشين فكرة اللجوء للمحاكم المدنية للرياضيين ولاعبي كرة القدم، بعدما صدر لأول مرة حكمًا قضائيًا يخص أزمة بين لاعبان داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن هذا الموقف للتاريخ بكل تأكيد، بعد صدور حكمًا من محكمة جنح مدينة نصر ضد حسين الشحات لاعبي النادي الأهلي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك مشاجرة بين لاعبان في أرضية الملعب عقب نهاية أحد المباريات، وأحدهما مخطئ بكل تأكيد، وهو حسين الشحات بعدما تعدى على محمد الشيبي لاعب بيراميدز، وهناك لاعب استفز آخر وفقًا لتقرير مراقب المباراة وقتها وتم الصلح بينهما في غرفة الملابس، لكن في زمن الفوضى تسود الكرة المصرية أصبح أي لاعب يفعل ما يريد، ولو كنت مكان الشيبي في ظل (الزيطة) الحالية سأفعل أكثر من ذلك".

وأضاف: "اتحاد الكرة ظل يشاهد الأمور فقط دون أن يتحرك ساكنًا، حتى موعد صدور الحكم اليوم الذي أسقط آخر ورقة (توت) عن الاتحاد المنوط له بإدارة اللعبة، سقطت الأقنعة عن الجبلاية ولا يستطيع حماية اللاعبين، ولا يحترم لوائحه، ولا يستطيع فرض حالة الانضباط على الكرة المصرية".

وواصل: "الحكم الصادر ضد حسين الشحات في صالح اللاعب والشيبي نفسه والكرة المصرية كلها، وهو أحسن شيء تم في هذه القضية، وفي النهاية حسين سوف يشارك مع ناديه بصفة طبيعية، ولازال هناك استئناف على القضية وإجراءات آخرى للتقاضي، لكن سقطت الأقنعة".

وزاد: "فجأة استيقظ اتحاد الكرة، للتنصل من المسئولية، بعدما هدد الأهلي بالحصول على منطوق الحكم ورفعه للمحامي السويسري مونتيري، واللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والعقوبة التي صدرت ضد الشيبي أكثر من التي عوقب بها حسين الشحات نفسه".

وأكد: "سقطت الاقنعة، سيظل يلصق في مجلس اتحاد الكرة، بأن هناك واقعة حدثت داخل ملعب كرة قدم، ولجوء لاعب للقضاء المدني وصدور حكمًا ضد أحد اللاعبين المصريين، هذا الحكم بمثابة (لطمة) أفاقت المسئولين عن الكرة المصرية، كان من الممكن أن يصدر قرارًا منذ فترة طويلة، والقضية بدأت من شهر يوليو 2023 ومستمرة حتى 30 مايو 2024، بمجرد ما صدر الحكم بشكل رسمي".

وأكد: "الشيبي سيتضرر من تلك العقوبة بشكل رسمي بعدما تمت معاقبة اللاعب وايقافه في وقت صعب، في ظل منافسة بيراميدز على لقب الدوري المصري، بالإضافة لغياب رمضان صبحي بسبب موضوع المنشطات، بينما سوف يشارك حسين الشحات بصفة طبيعية".