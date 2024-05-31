شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة مباراتين ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، عندما يلتقي بلدية المحلة مع الجونة في الخامسة مساء على استاد غزل المحلة، بينما يستدرج البنك الأهلي نظيره بتروجت في نفس التوقيت على استاد المقاولون العرب.

موعد مباراة بلدية المحلة والجونة

ويستضيف بلدية المحلة نظيره الجونة على ملعب مساء اليوم، في مباراة متكافئة بين الفريقين الذي يطمحون في تحقيق نتيجة إيجابية واستكمال مشوارهما في المسابقة الأعرق في تاريخ الكرة المصرية وتكون حافز لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل استكمال منافسات الدوري المصري، وتحسين موقف الفريقين في جدول المسابقة على أمل البقاء في المنطقة الآمنة والابتعاد عن شيح الهبوط إلى دوري المحترفين.

موعد مباراة البنك الأهلى وبتروجت

بينما يخوض البنك الأهلي مباراة قوية مع بتروجت، الذي ضمن الصعود إلى الدوري الممتاز، حيث يحاول البنك تعويض نتائجه غير المقنعة في الدوري من أجل مواصلة مشواره في بطولة الكأس، بينما يطمح بتروجت في تحقيق مفاجأة وإقصاء البنك الأهلي من البطولة واستغلال الروح العالية بعد العودة لدوري الأضواء والشهرة عقب غياب طويل عن اللعب في الممتاز.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ15 في جدول الدوري برصيد 22 نقطة، وخسر في آخر مواجهة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف في الوقت القاتل، بينما يحتل الجونة المركز الـ11 برصيد 30 نقطة وتلقى هو الآخر هزيمة من بيراميدز في الجولة الأخيرة بهدف نظيف.

بينما يحتل البنك الأهلي المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، ويبحث عن تصحيح مساره في الدوري بمواجهة بتروجت في الكأس، بعدما تعادل مع الإسماعيلي بهدفين لكل فريق، رغم أنه كان متقدم في النتيجة بهدفين نظيفين.