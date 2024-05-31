الامارات | أخبار سريعة..

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رونالدو يتسلم الحذاء الذهبي للدوري السعودي

تسلّم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، جائزة هداف الدوري السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024، بعد أن سجل 35 هدفاً مع النصر في الدوري هذا الموسم كاسراً الرقم القياسي للمغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد راهناً والنصر سابقاً.

وتُوّج البرتغالي جورجي جيسوس (الهلال) بجائزة مدرب الموسم بعدما قاد فريقه للفوز بالدوري من دون التعرض لأي خسارة، كما نال المغربي ياسين بونو من الهلال أيضاً جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي لدوره في إنجاز «الزعيم».

للمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط

