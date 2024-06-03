"4 لاعبين من الريال ومثلهم من دورتموند ".. التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا 2023-2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نهى خورشيد

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الاثنين عن التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المنقضي 2023-2024 والتى توج بمنافستها نادي ريال مدريد.

وشهد التشكيل المثالي للموسم الحالى تواجد 4 لاعبين من صفوف البطل ريال مدريد وهم أنطونيو روديجير، داني كارفخال، جود بيلينجهام فينيسيوس جونيور.

وضم التشكيل المثالي لموسم 2023-2024 من بطولة دوري أبطال أوروبا كل من:

فى مركز حراسة المرمى: كوبيل.

في خط الدفاع: روديجير، هوملز، ماتسن، كارفخال.

في خط الوسط: بيلينجهام، فيتينيا، مارسيل سابيتزر.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، هاري كين، فيل فودين.

ويذكر أن ريال مدريد توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه بعد الفوز على بوروسيا دورتموند فى المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن وانتهت بنتيجة هدفين نظيفين.