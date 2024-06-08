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مانشستر يونايتد يقترب من خطف هدف الاتحاد السعودي لتدريب الفريق

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الأهلي والاتحاد - الدوري السعودي

الأهلي والاتحاد - الدوري السعودي

أصبح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قريبًا من التعاقد مع هدف الاتحاد السعودي، لتدريب فريقه الأول لكرة القدم، في الموسم الجديد.

وأوضح الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، ماوريسيو بوتشيتينو، خيار محتمل لتدريب فريق نادي مانشستر يونايتد، خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو، متحمس للعمل مجددًا في خلال الموسم القادم، بعد أن رحل عن تدريب خلال الفترة الماضية.

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وارتبط اسم المدير الفني الأرجنتيني بالانتقال إلى تدريب نادي ‎الاتحاد السعودي خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل جالاردو.

واستقرت إدارة نادي الاتحاد السعودي وفقًا لصحيفة ، على رحيل مارسيلو جالاردو، من تدريب الفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب تراجع مستوى الفريق، وعدم تحقيق أي بطولة.

وكان الاتحاد السعودي قد تعاقد مع جالاردو في نوفمبر الماضي، بعد رحيل نونو سانتو، بعقد يمتد حتى الصيف القادم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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