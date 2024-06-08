مانشستر يونايتد يقترب من خطف هدف الاتحاد السعودي لتدريب الفريق

أصبح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قريبًا من التعاقد مع هدف الاتحاد السعودي، لتدريب فريقه الأول لكرة القدم، في الموسم الجديد.

وأوضح الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، ماوريسيو بوتشيتينو، خيار محتمل لتدريب فريق نادي مانشستر يونايتد، خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو، متحمس للعمل مجددًا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم القادم، بعد أن رحل عن تدريب تشيلسي خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضًا.. الهلال السعودي يحدد شرطه لبيع ديلجادو في الصيف

وارتبط اسم المدير الفني الأرجنتيني بالانتقال إلى تدريب نادي ‎الاتحاد السعودي خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل جالاردو.

واستقرت إدارة نادي الاتحاد السعودي وفقًا لصحيفة الرياضية، على رحيل مارسيلو جالاردو، من تدريب الفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب تراجع مستوى الفريق، وعدم تحقيق أي بطولة.

وكان الاتحاد السعودي قد تعاقد مع جالاردو في نوفمبر الماضي، بعد رحيل نونو سانتو، بعقد يمتد حتى الصيف القادم.